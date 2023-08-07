Экс-тренер «Челси» Моуринью рассказал об отношениях с Абрамовичем
Экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, в каких он был отношениях с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Португальский специалист возглавлял лондонский клуб с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год.
«Один президент клуба сказал мне: «Ты разбираешься в футболе, а я разбираюсь в цифрах». Это был Абрамович. «Если тебе нужен именно этот игрок, ты его получишь», — сказал он мне. Это был Эссьен. «Лион» хотел невероятную сумму, но он купил его. Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.
Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. На данный момент Моуринью возглавляет «Рому».
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12
|Челси
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|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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