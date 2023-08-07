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«Вест Хэм» готов заплатить 55-60 миллионов фунтов «МЮ» за Магуайра и Мактоминея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Вест Хэм» хочет подписать защитника Харри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея, сообщает The Guardian.

По информации источника, «Вест Хэм» готов заплатить 55-60 миллионов фунтов за двоих футболистов. Отмечается, что ранее клуб предлагал 30 миллионов фунтов за защитника.

Основной проблемой может стать то, что Магуайр получил повышение зарплаты из-за попадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

26-летний полузащитник является воспитанником «МЮ». В сезоне-2022/23 он провел за английский клуб 39 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2023/aug/07/west-ham-32m-ajax-midfielder-edson-alvarez
Харри Магуайр
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
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