Экс-нападающий «Уфы» Фримпонг: «Насри сказал, что может меня купить. Он глупец»

Бывший нападающий «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэл Фримпонг признался, что недолюбливает Самира Насри. Ранее они вместе выступали за лондонский «Арсенал».

— Я всегда проявлял уважение к старшим игрокам, — цитирует The Ethletic Фримпонга. — Но правда в том, что я действительно не люблю Насри. Однажды на поле он сказал, что может купить меня. Это доказывает, насколько глуп этот парень. Он был настоящим тираном.

«Уфа» пожелала удачи Фримпонгу в связи с завершением карьеры //

Фримпонг завершил карьеру в 27 лет