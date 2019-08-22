Экс-нападающий «Уфы» Фримпонг: «Насри сказал, что может меня купить. Он глупец»
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Бывший нападающий «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэл Фримпонг признался, что недолюбливает Самира Насри. Ранее они вместе выступали за лондонский «Арсенал».
— Я всегда проявлял уважение к старшим игрокам, — цитирует The Ethletic Фримпонга. — Но правда в том, что я действительно не люблю Насри. Однажды на поле он сказал, что может купить меня. Это доказывает, насколько глуп этот парень. Он был настоящим тираном.
«Уфа» пожелала удачи Фримпонгу в связи с завершением карьеры //
Фримпонг завершил карьеру в 27 лет
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