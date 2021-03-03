«Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном» продлил свою беспроигрышную серию до 28 игр

3 марта «Манчестер Сити» на своем поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» (4:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

В составе «горожан» дублем отметился форвард Габриэл Жезус и один раз нападающий Рияд Марез. Автоголом отличился полузащитник «волков» Леандер Дендонкер. На счету защитника «Вулверхэмптона» Конора Коади единственный мяч в ворота «Ман Сити».

Безпроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы достигла 28 игр. В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал 21 ноября «Тоттенхэму» (0:2). Победа над коллективом Нуну Эшпириту Санту стала для «голубых» 21-й подряд во всех турнирах.

«Вулверхэмптон» с 34 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» — 65 баллов и первая строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 4:1 (1:0)

Голы: Дендонкер, 15 — в свои ворота (1:0). Коади, 61 (1:1). Габриэл Жезус, 80 (2:1). Махрез, 90 (3:1). Габриэл Жезус, 90+3 (4:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Эрнандес, Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва (Гюндоган, 82), Габриэл Жезус.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро (Силва, 56), Коади, Семеду, Саисс, Хувер, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Отасови, 89), Траоре, Педру Нету.

Предупреждение: Педру Нету, 71.

Судья: Кавана (Англия).

2 марта. Манчестер. Стадион «Этихад».