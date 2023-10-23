Экс-игрок «МЮ» Де Хеа опубликовал фото с Бруну Фернандешем

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа опубликовал в соцсетях фотографию с действующим полузащитником «красных дьяволов» Бруну Фернандешем.

«Снова вместе», — подписал фотографию де Хеа.

На фото игроки в футболках киберспортивной команды — Rebels Gaming, организованной де Хеа. В 2022 году Фернандеш и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата стали акционерами этой команды. Де Хеа покинул «МЮ» этим летом.