Экс-игрок «МЮ» Де Хеа опубликовал фото с Бруну Фернандешем
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа опубликовал в соцсетях фотографию с действующим полузащитником «красных дьяволов» Бруну Фернандешем.
«Снова вместе», — подписал фотографию де Хеа.
На фото игроки в футболках киберспортивной команды — Rebels Gaming, организованной де Хеа. В 2022 году Фернандеш и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата стали акционерами этой команды. Де Хеа покинул «МЮ» этим летом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18-8
|21
|
3
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
4
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
5
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23-13
|19
|
6
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|МЮ
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|
9
|Вест Хэм
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13-9
|12
|
11
|Кр. Пэлас
|9
|3
|3
|3
|7-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|
13
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|
19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|9
|0
|1
|8
|7-24
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|2 : 0
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|1 : 2
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|3 : 0
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|2 : 1
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|4 : 0
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|2 : 2
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|2 : 2
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|1 : 2
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|4 : 1
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|6
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
Новости