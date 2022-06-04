«Челси» потребует у «Интера» 20 миллионов фунтов за год аренды Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 29-летний бельгиец не планирует оставаться в лондонском клубе после неудачного сезона.

Отмечается, что если переход нападающего в миланский клуб состоится, то изначально это будет аренда с правом выкупа.

При этом «Челси» отпустят Лукаку, если получат приемлемое предложение — около 20 миллионов фунтов за год аренды. Самому игроку придется пойти на понижение зарплаты.

Напомним, что бельгиец перешел в стан «аристократов» из «Интера» 12 августа 2021 года за 97,5 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.