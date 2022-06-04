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Сегодня, 09:54

«Челси» потребует у «Интера» 20 миллионов фунтов за год аренды Лукаку

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 29-летний бельгиец не планирует оставаться в лондонском клубе после неудачного сезона.

Отмечается, что если переход нападающего в миланский клуб состоится, то изначально это будет аренда с правом выкупа.

При этом «Челси» отпустят Лукаку, если получат приемлемое предложение — около 20 миллионов фунтов за год аренды. Самому игроку придется пойти на понижение зарплаты.

Напомним, что бельгиец перешел в стан «аристократов» из «Интера» 12 августа 2021 года за 97,5 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/06/03/romelu-lukaku-trying-force-chelsea-exit-return-inter-milan/

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Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Ромелу Лукаку
Футбол
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ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
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22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
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Норвич – Тоттенхэм
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