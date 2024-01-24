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Экс-футболист «Челси» Азар встретился с болбоем, которого пнул в 2013 году

Алина Савинова
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Чарли Морган и Эден Азар.
Фото Соцсети

Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар встретился с болбоем Чарли Морганом, которого он ударил ногой во время полуфинального матча Кубка английской лиги против «Суонси» в 2013 году.

Бельгийский футболист выложил в своих соцсетях несколько фото с Морганом, на которых они вместе проводят время.

«Плюс завершения карьеры — возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг», — подписал снимок Азар.

Во время матча «Челси» и «Суонси» в 2013-м на тот момент 17-летний Морган не спешил отдавать мяч игроку. Тогда Азар разозлился и пнул его ногой, за что получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на три игры.

Позже стало известно, что Чарли Морган является сыном крупнейшего акционера валлийского клуба Мартина Моргана. Сам молодой человек в дальнейшем стал одним из основателей бренда люксовых алкогольных напитков и в 2022 году был включен в список богатейших людей по версии The Sunday Times.

Эден Азар
Футбол
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
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Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
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Ман. Сити – Бернли
 - : -
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Ливерпуль – Челси
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Вест Хэм – Борнмут
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