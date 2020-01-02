Экс-арбитр АПЛ рассказал, что его уволили из-за видео с издевательствами над инвалидом

Бывший арбитр английской премьер-лиги Бобби Мэдли рассказал, что его отстранили от работы из-за оскорбительного видео, сообщает BBC. По его словам, в этом ролике он издевается над инвалидом. Мэдли был уволен в августе 2018 года за «грубое проявление дискриминации». После этого стало известно, что рефери с семьей решили переехать «по личным причинам».

— Я не горжусь собой, — сказал Мэдли. — Я должен жить с этим до конца жизни. Это разрушило мою карьеру, мою репутацию и нанесло непоправимый ущерб моей жизни.

Мэдли пояснил, что он отправил знакомому ролик с инвалидом, который был родителем одного из одноклассников дочери, написав, что «у него был бы шанс победить в родительском забеге в этом году». Видео, по всей видимости, попало к начальству Мэдли.

При этом арбитр объяснил, что жертва насмешек сам шутил по поводу своего состояния.

— Понимаю, что вне контекста это выглядело ужасно, но шутка была направлена в мой адрес, — сказал Мэдли. — Я отправил сообщение человеку, которому доверял, который понимал его контекст на основе предыдущих событий. Я сожалею, что снял это видео, сожалею, что отправил его, но это была просто шутка. И она не предназначалась для кого-либо, кроме того, кому я отправил в личном сообщении с личного (не рабочего) телефона.

В качестве главного арбитра Мэдли судил 91 матч на высшем уровне с 2013 по 2018 год, включая Суперкубок Англии-2017.