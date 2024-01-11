Гакпо рассказал, за счет чего «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Кертис Джонс забил очень важный гол, который вернул нас в игру, и после этого я почувствовал, что мы начали доминировать, не только владея мячом, но и создавая моменты, а затем случился и второй гол. Я был счастлив. Это менталитет команды, клуба, города, всех: просто продолжайте идти, и не имеет значения, что происходит, и сегодня мы снова это показали. Если у вас такой менталитет, многое становится возможным. Мне нравится играть с этими парнями. Мы показали хороший настрой и должны продолжать идти вперед, поскольку это только первый матч», — цитирует BBC Гакпо.

Ответная встреча состоится в Лондоне 24 января. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.