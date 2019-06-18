Джонс и Гаскойн воссоздали знаменитое фото

Бывшие английские футболисты Винни Джонс и Пол Гаскойн повторили известную фотографию 1988 года.

Во время матча между "Уимблдоном" и "Ньюкаслом"​ Джонс решил устранить соперника и схватил Гаскойна за пах. Фотография обеспечила будущему актеру статус самого грязного игрока всех времен.

– Я никогда не делал такого раньше и не повторял после, – признавался Джонс. – Все получилось спонтанно, это явно не было запланировано.

– Люди до сих пор спрашивают меня, было ли мне больно, – рассказал Гаскойн. – Посмотрите на мое лицо, на вздувшиеся вены на шее, когда он схватил меня! Я хотел обратиться к судье, но не смог и просто взвизгнул".

Сейчас футболисты являются друзьями и выступила организаторами тура для встреч с фанатами в городах Англии и Уэльса. Для продвижения тура Джонс и Гаскойн решили воссоздать историческое фото на мероприятии в Ипсвиче.

"От боли и неожиданности я взревел". 31 год назад Винни Джонс схватил Гаскойна за яйца