Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс объяснил, почему проголосовал за нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина​ при выборе лучшего игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA), сообщает Manchester Evening News.

Игроком года в АПЛ стал защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк​.

– Я большой поклонник игры Сона, поэтому и проголосовал за него. Мне нравится смотреть игру Сон Хын Мина, но это не означает, что ван Дейк не заслужил награду, этот защитник провел выдающийся сезон. Кто из моих одноклубников заслужил стать игроком года? Думаю, что Стерлинг. Он выдал результативный сезон, а также преодолел много трудностей за пределами футбольного поля, – цитирует Стоунса Manchester Evening News.

Ван Дейк – лучший игрок сезона в чемпионате Англии

Шесть игроков "Манчестер Сити" и Погба – в команде года АПЛ по версии PFA