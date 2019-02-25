16:59 | Футбол — Англия

Джон Сноу побывал на матче "МЮ". Сульшер подарил футболку актеру

0
Обсудить

Английский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов", посетил матч 27-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", сообщает официальный Твиттер "красных дьяволов".

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер подарил Харингтону футболку с фамилией "King in the North" (прим. "СЭ" – "Король Севера").

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ