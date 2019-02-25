Джон Сноу побывал на матче "МЮ". Сульшер подарил футболку актеру

Английский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов", посетил матч 27-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", сообщает официальный Твиттер "красных дьяволов".
Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер подарил Харингтону футболку с фамилией "King in the North" (прим. "СЭ" – "Король Севера").
From one King in the North to another. 👑– Manchester United (@ManUtd) 25 февраля 2019 г.
Great to welcome #GameOfThrones star and #MUFC fan Kit Harington to Old Trafford on Sunday. 🐺 pic.twitter.com/0qZzhXgEm4
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