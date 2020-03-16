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Джеймс Милнер — Окслейд-Чемберлену: «У нас тоже очень весело. Распределяю пакетики чая на неделю»

11:23
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер ответил одноклубнику Алексу Окслейд-Чемберлену на его домашний карантин.

Ранее тот выложил видео, на котором танцует со своей девушкой.

— Эй, Алекс, в доме Миллеров тоже весело! — написал Милнер в Twitter. — Распределяю пакетики чая на неделю.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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