Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер ответил одноклубнику Алексу Окслейд-Чемберлену на его домашний карантин.

Ранее тот выложил видео, на котором танцует со своей девушкой.

— Эй, Алекс, в доме Миллеров тоже весело! — написал Милнер в Twitter. — Распределяю пакетики чая на неделю.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well — rationing the tea bags for the week??#crazydays#somuchtogetonwith#notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc — James Milner (@JamesMilner) March 15, 2020

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.