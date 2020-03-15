Окслейд-Чемберлен не очень переживает после приостановки АПЛ из-за коронавируса

В Instagram появилось видео энергичного танца полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена.

Пока сезон в английской премьер-лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Существует вероятность, что сезон будет отменен вовсе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.