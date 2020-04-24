Джейми Каррагер сообщил, что его жена заразилась коронавирусом

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сообщил, что его жена заразилась коронавирусной инфекцией.

— Думаю, не нужно объяснять, что здоровье наших близких важнее всего, — написал в своей колонке для The Telegraph Каррагер. — Моя жена, Никола, сдала положительный анализ на коронавирус. Моя тетя на прошлой неделе лежала в больнице, у нее тоже был положительный анализ, сейчас она восстанавливается от болезни. Как и все, я считаю, что возвращение футбола необходимо, но лишь при соблюдении определенных условий. Хоть я и хочу, чтобы футбол вернулся, очевидно, что никому не захочется, чтобы решения принимались в неподходящее время, по неправильным причинам, несмотря на указания правительства и представителей медицины.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек.