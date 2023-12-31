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Сегодня, 14:06

Каррагер раскритиковал «Челси» из-за ситуации с Конором Галлахером

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на информацию, что «Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере полузащитника синих Конора Галлахера.

«Галлахер был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне наряду с Коулом Палмером, и это просто показывает, какой бардак в клубе устроили новые владельцы. Продавать воспитанника, потому что это поможет с ФФП», — написал Каррагер в своем Twitter-аккаунте.

30 декабря журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, «Тоттенхэм» готов предложить за Галлахера 40 миллионов евро, а «Челси» просит за футболиста на 15 миллионов больше.

Действующий контракт 23-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

В этом сезоне воспитанник «Челси» провел 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 4 голевыми передачами.

Источник: Twitter-аккаунт Джейми Каррагера
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Джейми Каррагер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
14
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
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30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
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30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
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