Бесплатная трансляция матча АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»

31 декабря «Фулхэм» на своем поле стадиона «Крейвен Коттедж» в Лондоне примет «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Фулхэм» — «Арсенал» можно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями встречи АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Фулхэм» с 21 баллом занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» тренера Микеля Артеты находится на четвертой строчке с 40 очками.

В последний раз команды встречались 26 августа 2023 года. Тогда «Арсенал» и «Фулхэм» сыграли вничью в третьем туре чемпионата Англии — 2:2

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