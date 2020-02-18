Джейми Каррагер: «Если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом году, это будет насмешкой»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два года за нарушение финансового fair-play. По его мнению, решение УЕФА ввести санкции со следующего сезона не имеет смысла — наказание должно было вступить в силу незамедлительно.

— Я не могу поверить, что «Сити» продолжает выступление в турнире, и я говорю это не потому, что я бывший игрок «Ливерпуля», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports. — Просто что будет, если они в этом году выиграют Лигу чемпионов? Это будет насмешкой над этим решением.

УЕФА очень хочет, чтобы «Реал» выбил их, чтобы не пришлось вручать трофей игроку «Ман Сити» после финала в Стамбуле. Первый вопрос, который зададут Пепу Гвардиоле: «Это фальшивая победа?» На мой взгляд, УЕФА должен был отстранить «Сити» прямо сейчас или же дождаться конца сезона с решением.

Ранее сообщалось, что также горожан могут лишить титула чемпионов Англии сезона 2013/14, если нарушения финансового fair-play с 2012 по 2016 год подтвердятся в суде. Клуб уже заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА дисквалифицировать команду из Лиги чемпионов и Лиги Европы.