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Сегодня, 12:59

Джеррард уверен, что Динь справится со своими задачами в своем первом матче против «Эвертона»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о защитнике Люке Дине в преддверии матча против «Эвертона», откуда француз перешел в бирмингемский клуб.

«Я уверен, что Люка отлично справится. Думаю, он доволен своим первым матчем за «Астон Виллу». Все, что он делал на поле, было невероятно качественно. Он сразу показал, какого уровня футболистом является. Если он попадет в состав на игру с «Эвертоном», то без проблем выполнит свои задачи. Уверен, что и болельщики «Эвертона» примут Диня с уважением, потому что он сделал все, что мог ради этого клуба. Просто возникла странная ситуация, благодаря которой у нас появилась возможность подписать Люку, что мы и сделали», — приводит Sky Sports слова Джеррарда.

Динь перешел из «Эвертона» в «Астон Виллу» 13 января.

Матч 23-го тура АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла» состоится завтра, 22 января. Начало встречи — в 15.30 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
Люка Динь
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Эвертон
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 Челси 23 12 8 3 46-18 44
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
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 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
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Брайтон – Челси
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8.02 22:45
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 - : -
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 - : -
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 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
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 - : -
9.02 22:45
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 - : -
9.02 23:00
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 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
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 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
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Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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