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Сегодня, 12:46

Фабио Каннаваро может возглавить «Эвертон»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая Фабио Каннаваро может возглавить «Эвертон», сообщает Daily Express.

По информации источника, 48-летний итальянец уже провел встречу с руководством мерсисайдского клуба. Сообщается, что помимо Каннаваро на пост претендуют еще 2 специалиста, среди них — бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги с 19 очками в 19 матчах. 16 января руководство клуба уволило Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера.

Каннаваро — чемпион мира в составе сборной Италии и обладатель награды «Золотой мяч» по итогам 2006 года. Итальянец является безработным с сентября 2021 года, до этого он 4 года возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд».

Источник: https://www.express.co.uk/sport/football/1553361/Everton-news-Fabio-Cannavaro-honest-view-Liverpool-Jurgen-Klopp-interview
Фабио Каннаваро
Футбол
ФК Эвертон
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3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
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 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
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 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
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 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
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 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
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 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
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 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
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18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
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 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
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Брайтон – Челси
 1 : 1
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 - : -
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 - : -
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Бернли – МЮ
 - : -
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Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
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 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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 10 1 4
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