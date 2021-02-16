Гюндоган пропустит матч «Манчестер Сити» против «Эвертона»
18:15
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что полузащитник Илкай Гюндоган пропустит перенесенный матч 16-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».
«Илкай чувствует себя уже лучше, но он не сможет сыграть завтра. Все остальные футболисты в порядке, кроме Натана Аке», — цитирует Goal Гвардьолу.
Гюндоган получил травму паха в матче 24-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0).
Матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 17 февраля. Начало — в 23.15 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/guardiola-offers-injury-update-on-gundogan-aguero-and-de/jxc5s3pc254j1bqrxb13v6j9b
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