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Джамал Льюис: «Рад своему первому голу в премьер-лиге. Это большое достижение»

07:40
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Защитник «Норвича» Джамал Льюис после победы над «Лестером» в 28-м туре чемпионата Англии (1:0) признался, что рад первому голу в АПЛ. 22-летний североирландец стал автором единственного забитого мяча в этой встрече.

— Это было отличное завершение, — цитирует BBC Льюиса. — Рад своему первому голу в премьер-лиге, это всегда большое достижение, но я просто счастлив добытым командой тремя очками.

Макс сделал отличный навес. Я видел, как мяч летел ко мне, решил нанести удар, пробил и понял, что он должен попасть в ворота.

Конечно, когда начался сезон, «Норвич» знал, что это будет битва с самого начала, но с командой и дружбой мы всегда думали, что можем выжить в этой лиге.

Норвич — Лестер

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