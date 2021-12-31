«Лидс» потерял двух основных игроков до марта из-за травм
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса посетовал на проблемы с составом. Он объявил, что защитник Лайам Купер, а также полузащитник Келвин Филлипс из-за травм пропустят длительное время, информирует Sky Sports.
Ожидается, что оба футболиста вернутся в строй не ранее марта 2022 года.
«Лидс» идет на данный момент на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 оков в 18 встречах.
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