Тухель проведет личный разговор с Лукаку после заявлений нападающего
Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на слова нападающего Ромелу Лукаку. Ранее бельгиец заявил, что недоволен своим положением в команде.
«Буду честен, мне не понравились эти слова, потому что они создают лишний шум вокруг команды. И это нам совершенно не нужно.
Мы обсудим все вопросы с Лукаку при закрытых дверях. Но, честно говоря, я удивлен, потому что не замечал его недовольства. Нужно понять, что именно вызвало такую реакцию Ромелу», — приводит слова тренера Sky Sports.
В сезоне 2021/22 Лукаку сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал две результативные передачи.
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