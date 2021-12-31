Полузащитник «Арсенала» близок к переходу в «Рому»
Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс близок к переходу в «Рому», сообщает Sky Sports.
Итальянский клуб достиг принципиальной договоренности с 24-летним футболистом относительно условий контракта. Теперь спортивный директор римлян Тьягу Пинту обсудит с руководством «канониров» возможность осуществления трансфера в зимнее межсезонье.
Отметается, что Мэйтланд-Найлс уже провел беседу с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью.
В сезоне-2021/22 Мэйтланд-Найлс принял участие в 11 матчах «Арсенала», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12 миллионов евро.
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