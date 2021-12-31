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Полузащитник «Арсенала» близок к переходу в «Рому»

13:32
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Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс близок к переходу в «Рому», сообщает Sky Sports.

Итальянский клуб достиг принципиальной договоренности с 24-летним футболистом относительно условий контракта. Теперь спортивный директор римлян Тьягу Пинту обсудит с руководством «канониров» возможность осуществления трансфера в зимнее межсезонье.

Отметается, что Мэйтланд-Найлс уже провел беседу с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью.

В сезоне-2021/22 Мэйтланд-Найлс принял участие в 11 матчах «Арсенала», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Сити

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
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Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79

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Иван Шитик все материалы автора

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