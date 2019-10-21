Два человека задержаны по ходу расследования расистского скандала на матче Кубка Англии

Полиция Великобритании продолжает расследование инцидента на матче Кубка Англии «Харинги Боро» - «Йовил Таун». Два человека в возрасте 23 и 26 лет соответственно были задержаны — их подозревают в оскорблениях на почве расизма, сообщает Sky Sports.

Матч четвертого раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» был прерван из-за расистских выкриков гостевых фанатов.

Во втором тайме «Йовил» получил право на пенальти. Камерунский голкипер хозяев Дуглас Пайетат пожаловался, что во время подготовки к одиннадцатиметровому он слышал расистские выкрики. Вратарь отметил, что выездные фанаты также в него плевали. Рефери убрал с поля бутылку, брошенную в голкипера, и позволил пробить пенальти. Игрок гостей реализовал удар с точки, и сразу же после этого тренер «Харинги» увел команду в раздевалку.

Через некоторое время соперники вышли на поле, но лишь чтобы пожать друг другу руки и поблагодарить болельщиков.