«Челси» в гостях переиграл «Норвич»

«Челси» выиграл у «Норвича» в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии — 3:1. «Синие» одержали четвертую победу кряду.

Защитник Трево Чалоба на 3-й минуте вывел гостей вперед, а полузащитник Мэйсон Маунт через несколько минут удвоил преимущество.

На 69-й минуте Теему Пукки с пенальти отыграл один мяч. Однако в концовке встречи Кай Хаверц вернул «Челси» преимущество в два мяча.

«Челси» идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков. «Норвич» идет последним с 17-ю очками.