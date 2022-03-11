«Челси» в гостях переиграл «Норвич»
«Челси» выиграл у «Норвича» в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии — 3:1. «Синие» одержали четвертую победу кряду.
Защитник Трево Чалоба на 3-й минуте вывел гостей вперед, а полузащитник Мэйсон Маунт через несколько минут удвоил преимущество.
На 69-й минуте Теему Пукки с пенальти отыграл один мяч. Однако в концовке встречи Кай Хаверц вернул «Челси» преимущество в два мяча.
«Челси» идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков. «Норвич» идет последним с 17-ю очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|
3
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56-19
|56
|
4
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
5
|МЮ
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|
6
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|40-32
|45
|
7
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|28-23
|43
|
9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|40-37
|36
|
10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35-43
|35
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|
14
|Ньюкасл
|27
|7
|10
|10
|32-47
|31
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|
16
|Лидс
|28
|5
|8
|15
|29-64
|23
|
17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|
18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|
19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|27-54
|19
|
20
|Норвич
|28
|4
|5
|19
|17-61
|17
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|- : -
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|19.03
|18:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|19.03
|20:30
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|20.03
|17:00
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
|20.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|15
|1
|5
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