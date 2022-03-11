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Сегодня, 00:22

«Челси» в гостях переиграл «Норвич»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. «Норвич» — «Челси» — 1:3.
Фото Twitter

«Челси» выиграл у «Норвича» в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии — 3:1. «Синие» одержали четвертую победу кряду.

Защитник Трево Чалоба на 3-й минуте вывел гостей вперед, а полузащитник Мэйсон Маунт через несколько минут удвоил преимущество.

На 69-й минуте Теему Пукки с пенальти отыграл один мяч. Однако в концовке встречи Кай Хаверц вернул «Челси» преимущество в два мяча.

«Челси» идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков. «Норвич» идет последним с 17-ю очками.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
10 мар, 22:30. Carrow Road (Норвич)
Норвич
1:3
Челси
Голы
Чалоба, 3 (0:1), Маунт, 14 (0:2), Пукки, 69 (1:2), Хаверц, 90 (1:3)
Норвич
Крул Ааронс Хэнли Циммерманн (Рупп, 46) Озан Кабак Уильямс Норманн (Рашица, 46) Ле Мелу Маклин Пукки Саджент (Роу, 84)
Челси
Менди Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 46) Жоржиньо Ковачич (Канте, 86) Чалоба Сауль Маунт Хаверц Вернер (Лукаку, 86)
Предупреждения
Менди 68’, Чалоба 80’
Судьи
Аткинсон (Англия)

Футбол
ФК Норвич
ФК Челси
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
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38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
19.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
19.03 20:30
Бернли – Саутгемптон
 - : -
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
20.03 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.03 17:00
Уотфорд – Эвертон
 - : -
20.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Г
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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