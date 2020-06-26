«Долгое ожидание закончилось». Трогательный мультфильм о чемпионстве «Ливерпуля»
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Популярный паблик Bleacher Report опубликовал видео к победе «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.
Liverpool's long wait for a league title is finally over.@brfootballpic.twitter.com/I12JLad9xC— Bleacher Report (@BleacherReport) June 25, 2020
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