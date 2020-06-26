«Долгое ожидание закончилось». Трогательный мультфильм о чемпионстве «Ливерпуля»

Популярный паблик Bleacher Report опубликовал видео к победе «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.