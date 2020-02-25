Дочь Стерлинга болеет за «Ливерпуль» и дразнит его песнями о Салахе

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что его дочь является болельщицей «Ливерпуля».

— У нее мой характер, и она любит подшучивать надо мной и петь мне песни о Салахе, — цитирует англичанина AS. — Она знает о соперничестве между «Ливерпулем» и моей командой, поэтому она все время поет мне эти песни и пытается разозлить меня. Просто у нее такой характер.

У футболиста двое сыновей и одна дочь — восьмилетняя Мелоди Роуз Стерлинг. 25-летний Рахим Стерлинг выступал за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год, после чего перешел в «Манчестер Сити».