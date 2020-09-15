«Добро пожаловать в АПЛ!» Вернер удивлен габаритам защитников в Англии

Новичок «Челси» Тимо Вернер поделился первыми впечатлениями от дебютного матча в составе лондонского клуба. Форвард вышел на поле в игре 1-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (3:1) и провел 90 минут.

— Я никогда не играл против такой тройки защитников. Таких высоких, больших, массивных защитников, — приводит Sky Sports слова Вернера.

Популярный портал ESPN остроумно ответил: «Добро пожаловать в премьер-лигу, Тимо Вернер».