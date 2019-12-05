Дивок Ориги: «Клопп оказал доверие, и я попытался отблагодарить его»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги после победы над «Эвертоном» в 15-м туре чемпионата Англии (5:2) признался, что хотел отплатить главному тренеру Юргену Клоппу? за доверие. Бельгиец оформил дубль в дерби.

— Как команда, нам нравится играть за «Ливерпуль», — цитирует BBC Ориги. — Главный тренер проявил ко мне доверие, и я попытался отблагодарить его. Это была важная игра, особенная игра. Мы знаем, что у нас отличная команда. Каждый игрок важен.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр