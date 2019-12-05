Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Дивок Ориги: «Клопп оказал доверие, и я попытался отблагодарить его»

04:19
Теги:

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги после победы над «Эвертоном» в 15-м туре чемпионата Англии (5:2) признался, что хотел отплатить главному тренеру Юргену Клоппу? за доверие. Бельгиец оформил дубль в дерби.

— Как команда, нам нравится играть за «Ливерпуль», — цитирует BBC Ориги. — Главный тренер проявил ко мне доверие, и я попытался отблагодарить его. Это была важная игра, особенная игра. Мы знаем, что у нас отличная команда. Каждый игрок важен.

Ливерпуль — Эвертон

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир