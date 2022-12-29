Кюйт — о Гакпо в «Ливерпуле»: «Надеюсь, этот номер подарит тебе такую же магию, как и мне»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кюйт прокомментировал переход нападающего Коди Гакпо из ПСВ в английский клуб.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов опубликовал в твиттере свою фотографию времен выступлений за «Ливерпуль». Кюйт носил 18-й номер, под которым будет выступать и Гакпо.

«Добро пожаловать в «Ливерпуль», Коди. Этот номер принес мне много волшебства, и я надеюсь, что тебе он подарит такую же магию. Поздравляю и желаю удачи», — подписал фотографию Кюйт.

В этом сезоне Гакпо провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

На ЧМ-2022 форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.