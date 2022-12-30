«Манчестер Сити» собирается подписать 19-летнего полузащитника «Велеса Сарсфилд» Перроне

«Манчестер Сити» собирается подписать полузащитника «Велеса Сарсфилда» Максимо Перроне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, «горожане» заплатят сумму, прописанную в контракте игрока — 8 миллионов евро. Трансфер оформят после чемпионата Южной Америки среди молодежных команд, который завершится 12 февраля.

19-летний Перроне провел за «Велес» в этом году 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт опорного хавбека с клубом истекает в декабре 2023 года.