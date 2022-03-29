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Сегодня, 12:58

Динь заявил, что Бенитес не подходил «Эвертону»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Эвертона» Люка Динь высказался об экс-главном тренере команды Рафаэле Бенитесе.

«У нас были не очень хорошие отношения. Было сложно, когда меня на месяц отстранили от команды. Беспрецедентный случай в моей карьере. Но со мной рядом были родные и одноклубники. Если говорить о стиле игры под руководством Бенитеса, то я считаю, что мы могли бы больше владеть мячом, уровень игроков позволяет это делать. Бенитес задал мне вопрос об этом, я ему ответил.
Я знаю свое место и чувствовал, что имею право выразить свое мнение, как и остальные футболисты в раздевалке. Никто не устраивал тайных заговоров против Бенитеса, все говорили открыто. Впоследствии, думаю, я оказался прав, потому что его уволили из-за плохих результатов. Бенитес не подходил «Эвертону», у него была неправильная философия», — приводит Sky Sports слова Диня.

Динь перешел из «Эвертона» в «Астон Виллу» 13 января этого года.

Бенитес возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года и был уволен 16 января 2022 года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

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Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

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Люка Динь
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Эвертон
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Ливерпуль

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Астон Вилла

 23 1 3
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