Динь заявил, что Бенитес не подходил «Эвертону»

Бывший защитник «Эвертона» Люка Динь высказался об экс-главном тренере команды Рафаэле Бенитесе.

«У нас были не очень хорошие отношения. Было сложно, когда меня на месяц отстранили от команды. Беспрецедентный случай в моей карьере. Но со мной рядом были родные и одноклубники. Если говорить о стиле игры под руководством Бенитеса, то я считаю, что мы могли бы больше владеть мячом, уровень игроков позволяет это делать. Бенитес задал мне вопрос об этом, я ему ответил.

Я знаю свое место и чувствовал, что имею право выразить свое мнение, как и остальные футболисты в раздевалке. Никто не устраивал тайных заговоров против Бенитеса, все говорили открыто. Впоследствии, думаю, я оказался прав, потому что его уволили из-за плохих результатов. Бенитес не подходил «Эвертону», у него была неправильная философия», — приводит Sky Sports слова Диня.

Динь перешел из «Эвертона» в «Астон Виллу» 13 января этого года.

Бенитес возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года и был уволен 16 января 2022 года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.