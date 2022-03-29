«Арсенал» и «Наполи» интересуются форвардом «Фейеноорда» Синистеррой

«Арсенал» и «Наполи» интересуется нападающим «Фейеноорда» Луисом Синистеррой, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 22-летний колумбиец может сменить клуб в летнее трансферное окно. На футболиста также претендуют «Атлетико» и «Байер».

В сезоне-2021/22 Синистерра забил 18 голов и отдал 11 результативных передач в 38 матчах за «Фейеноорд». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.