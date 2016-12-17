Димитри Пайет: "Запретил детям произносить имя Криштиану Роналду"

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Франции Димитри Пайет отметил, что запрещает своим детям произносить имя нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, что Франция проиграла Португалии в финале чемпионата Европы 2016 года.

– У меня есть дети, и, конечно, они восхищаются другими футболистами, – цитирует Пайета goal.com. – Я вижу это по их глазам. Они повторяют жесты, слова, манеру празднования голов. Им нравятся Месси и Криштиану Роналду. Однако после чемпионата Европы я им запретил произносить фамилию последнего.