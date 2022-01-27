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Сегодня, 16:40

Диалло перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Рейнджерс» на правах аренды

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло перейдет в «Рейнджерс».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист перейдет в шотландский клуб на правах аренды до конца сезона. Контракт не будет включать в себя опцию выкупа игрока.

По информации источника, главный тренер английского клуба Ральф Рангник одобрил трансфер и в ближайшее время соглашение будет подписано.

В текущем сезоне 19-летний Диалло сыграл за «МЮ» один матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:1). Во второй премьер-лиге полузащитник сыграл в составе «Манчестер Юнайтед U23» два матча и отметился двумя голами и одной передачей.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1486686092195680257?s=20
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рейнджерс
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 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
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Брайтон – Вулверхэмптон
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15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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 16
Диогу Жота

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Ливерпуль

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Лестер

 9
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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

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 19 1 5
Поль Погба

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