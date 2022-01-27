Диалло перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Рейнджерс» на правах аренды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло перейдет в «Рейнджерс».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист перейдет в шотландский клуб на правах аренды до конца сезона. Контракт не будет включать в себя опцию выкупа игрока.

По информации источника, главный тренер английского клуба Ральф Рангник одобрил трансфер и в ближайшее время соглашение будет подписано.

В текущем сезоне 19-летний Диалло сыграл за «МЮ» один матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:1). Во второй премьер-лиге полузащитник сыграл в составе «Манчестер Юнайтед U23» два матча и отметился двумя голами и одной передачей.