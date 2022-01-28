Полузащитник «Лиона» Гимарайнс сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Ньюкасл»

Полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнс сегодня пройдет медицинское обследование для завершения перехода в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

По информации источника, покупка 24-летнего бразильца обойдется английскому клубу в 33 миллиона фунтов. Гимарайнс будет проходить медосмотр в Бразилии, поскольку находится в расположении сборной своей страны.

В сезоне-2021/22 Гимарайнс провел 25 матчей за «Лион», на его счету 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов фунтов.