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Сегодня, 08:15

Полузащитник «Лиона» Гимарайнс сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Ньюкасл»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнс сегодня пройдет медицинское обследование для завершения перехода в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

По информации источника, покупка 24-летнего бразильца обойдется английскому клубу в 33 миллиона фунтов. Гимарайнс будет проходить медосмотр в Бразилии, поскольку находится в расположении сборной своей страны.

В сезоне-2021/22 Гимарайнс провел 25 матчей за «Лион», на его счету 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов фунтов.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11678/12526957/bruno-guimaraes-set-to-undergo-medical-with-newcastle-on-friday-ahead-of-33m-transfer-from-lyon
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