Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в январе

Английская премьер-лига опубликовала список кандидатов на звание лучшего тренера в январе.

На награду претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 2 победы и 1 ничья), Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и 1 ничья), Бруну Лаже («Вулверхэмптон», 3 победы), Дин Смит («Норвич», 2 победы и 1 поражение).

? @PepTeam

? Jurgen Klopp

? Bruno Lage

? Dean Smith



You can vote now for January's @BarclaysFooty Manager of the Month ?#PLAwards | https://t.co/bAR8w5PcAc pic.twitter.com/pAH8Ixllc3 — Premier League (@premierleague) January 27, 2022

Голосование продлится до 31 января, обладатель награды будет объявлен на следующей неделе.