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Дэвид Мойес: «Погба все еще лучший полузащитник «МЮ»

18:26
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес выразил мнение, что клуб должен сделать все, чтобы сохранить Поля Погба. К хавбеку проявляет интерес «Реал», который хотел подписать его еще летом.

— Погба все еще лучший полузащитник «Манчестер Юнайтед», — цитирует TalkSport Мойеса. — Он может играть за любую команду мира, он будет строить игру за любую команду. Не уверен, что он всегда уверен в себе, не всегда дает результат, но стоит ли ему остаться в «Манчестер Юнайтед»? Да, однозначно.

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