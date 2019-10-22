Дэвид Мойес: «Погба все еще лучший полузащитник «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес выразил мнение, что клуб должен сделать все, чтобы сохранить Поля Погба. К хавбеку проявляет интерес «Реал», который хотел подписать его еще летом.

— Погба все еще лучший полузащитник «Манчестер Юнайтед», — цитирует TalkSport Мойеса. — Он может играть за любую команду мира, он будет строить игру за любую команду. Не уверен, что он всегда уверен в себе, не всегда дает результат, но стоит ли ему остаться в «Манчестер Юнайтед»? Да, однозначно.