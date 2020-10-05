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Деулофеу перейдет в «Удинезе». Интерес к игроку приписывался «Локомотиву»

15:35

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу продолжит карьеру в серии А. 26-летний испанец прилетел в Италию, чтобы завершить трансфер в «Удинезе», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее британские СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Локомотива». Московский клуб рассматривал вариант с годичной арендой Деулофеу с последующим правом выкупа игрока.

В минувшем сезоне футболист провел 30 матчей за «Уотфорд», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с английской командой действует до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает Деулофеу в 20 миллионов евро.

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