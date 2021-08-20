Депай вспомнил о наиболее трудных этапах своей карьеры

Новичок «Барселоны» Мемфис Депай высказался о своей игре в «Манчестер Юнайтед».

«В «Манчестер Юнайтед» был очень сложный период моей карьеры. Даже футболисты не понимали, почему я не играл. Златан и Погба задавались вопросом: «Почему ты не играешь?» При этом я никогда не думал, что моей карьере конец. Люди многое читали в СМИ и делали собственные выводы в своей голове, но я никогда не доходил этого», — цитирует Депая BarcaTimes.

Напомним, что 27-летний футболист выступал в «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год. За это время он провел 53 матча во всех турнирах, забив семь голов и сделав шесть голевых передач.