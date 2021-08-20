«Прекрасно проведенное время с другом». Шевченко сыграл в гольф с Джейми Реднаппом

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instsgram показал фотографию с экс-игроком сборной Англии Джейми Реднаппом. Специалист и бывший футболист сыграли в гольф.

«Прекрасно проведенное время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом», — подписал фото Шевченко.

Недавно специалист покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории.