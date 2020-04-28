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Демба Ба: «Ньюкасл» станет еще одной отличной командой, которая сможет бороться за титул АПЛ и Лигу чемпионов»

09:42
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Бывший форвард «Истанбула» Демба Ба поделился мнением о возможных новых инвесторах «Ньюкасла», за который выступал с 2011-го по 2013 год.

Ранее сообщалось, что английский клуб будет куплен фондом из Саудовской Аравии.

— Если это произойдет, я буду очень счастлив, потому что «Ньюкасл» — клуб, который я очень люблю, — цитирует Ба Sky Sports. — Это будет еще одна отличная команда, которая сможет бороться за титул и Лигу чемпионов. Это будет здорово и для АПЛ, и для «Ньюкасла».

Я не собираюсь говорить о топ-клубе, потому что «Ньюкасл» уже является им.

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