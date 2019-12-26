Деле Алли: «Кейну нужно только дать шанс, который он не упустит»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, который забил гол в ворота «Брайтона» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии, подвел итоги встречи.

«Я думаю, что мы медленно начали игру, но постепенно уверенность росла, — приводит слова Алли BBC Sport. — Мы знали, что важно было забить. После этого забили второй и заполучили три очка.

Мне нужно продолжать усердно работать и сосредотачиваться на каждом матче. Надо продолжать совершенствоваться. Я должен продолжать идти вперед, а не назад.

Когда ты играешь с Кейном, то все, что нужно сделать — предоставить ему шанс, который он не упустит. Он работает очень усердно».

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона», Алли и Кейн забили