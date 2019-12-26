«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона», Алли и Кейн забили

«Тоттенхэм» дома выиграл у «Брайтона» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

На 37-й минуте встречи счет открыл защитник гостей Адам Уэбстер. Спустя 16 минут восстановил баланс форвард «шпор» Харри Кейн. На 72-й минуте матча отличился хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли.

«Тоттенхэм» с 29 баллами располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» — 13-я строчка и 20 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

«Тоттенхэм» — «Брайтон» — 2:1 (0:1)

Голы: Уэбстер, 37 (0:1). Кейн, 53 (1:1). Алли, 72 (2:1).

«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Сиссоко, Уинкс (Эриксен, 68), Алли, Сессеньон (Ло Сельсо, 56), Лукас Моура (Дайер, 76), Кейн.

«Брайтон»: Райан, Даффи, Скелотто (Биссума, 83), Берн, Бернарду (Троссар, 76), Уэбстер, Гросс, Стивенс, Муй, Альсате, Конноли (Мопей, 68).

Предупреждения: Берн, 30. Уинкс, 36. Санчес, 39. Гросс, 42. Лукас Моура, 74. Сиссоко, 84.

Судья: Скотт (Англия).

26 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».?