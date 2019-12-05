Деле Алли: «Хочется побеждать, когда играешь против бывшей команды нового тренера»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после поражения от «Манчестер Юнайтед»? в 15-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что у команды было неправильное отношение.

— Трудно, когда проигрываешь, искать какие-либо позитивные моменты, — цитирует BBC Алли. — Знаем, что мы должны были сделать. Мы проиграли игру не потому, что они переиграли нас, а из-за отношения. «Тоттенхэм» не был достаточно голоден, и мы медлили с каждым вторым мячом, теряя 50 на 50.

В таких играх нужно быть уверенными и высокомерным, но должны использовать это правильно. Нужно извлечь уроки из этого поражения. Хотим выиграть любой матч, особенно, когда играешь против бывшей команды нового тренера.

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