Де Хеа высказался о возможном чемпионстве «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался по поводу того, что многие верят в шансы клуба выиграть чемпионат Англии.

«Нужно быть спокойнее. Нас ждет еще много важных матчей. Мы должны быть сконцентрированы и не надеяться на многое. Будем просто готовиться к следующей игре. Сейчас самое главное наш соперник — «Астон Вилла», — цитирует Де Хеа Goal.

После 15 туров АПЛ «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов.

1 января «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой» в 16-м туре чемпионата Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.