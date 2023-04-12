Де Хеа рассказал о будущем своего контракта в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о будущем своего контракта в английской команде.

«Сейчас самое главное — сосредоточиться на играх. Мы много играем, сейчас не время терять фокус и думать о контрактах. В настоящий момент я думаю только о своей форме и о предстоящих матчах», — приводит слова Де Хеа Sky Sports.

Испанец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Его действующее соглашение с английской командой рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне он сыграл за «красных дьяволов» 45 матчей и 20 раз оставил свои ворота нетронутыми.