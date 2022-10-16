Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о желании остаться в клубе.

«Я хотел бы остаться здесь еще на несколько лет и поставить рекорды во всем, а также выигрывать трофеи. Это мой клуб, здесь я чувствую себя хорошо. У меня есть еще много лет, чтобы играть. Я чувствую себя уверенно», — приводит слова Де Хеа журналист Тайрон Маршалл.

31-летний испанец выступает за «МЮ» с лета 2011 года. Текущий контракт с клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Де Хеа провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и 4 раза сыграл на ноль.